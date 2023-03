SERIE C Occhiuzzi: “Nanni nulla di grave. Fabbri ottimo profilo” Il tecnico dell'Olbia Roberto Occhiuzzi è intervenuto in diretta a Cpiace parlando dei due giocatori della Nazionale sammarinese in forza all'Olbia Nanni e Fabbri

Con la vittoria sul Gubbio, l'Olbia si porta a 31 punti a – 2 dalla salvezza diretta senza passare dai play out. Nelle ultime 5, 3 vittorie e 2 pareggi a sottolineare l'ottimo momento dei sardi. Il gol da tre punti è arrivato su rigore, fallo di Arena su Brignani e rigore trasformato da Daniele Ragatzu. Per l'ex Cagliari si tratta del quattordicesimo centro stagionale, festeggiato anche con il prolungamento del contratto. L'Olbia lo ha infatti blindato fino al 30 giugno 2025. Occhiuzzi, oltre a gettare acqua sul fuoco, il tecnico dell'Olbia è molto soddisfatto del ruolino della sua squadra nel girone di ritorno, ma vuole mantenere un profilo basso fino al raggiungimento della matematica salvezza. Non trascurabile anche la regola degli otto punti. Se il campionato infatti finisse oggi, l'Olbia sarebbe salva. Tra i sardi e l'Imolese ci sono 9 punti di distacco. Montevarchi e Imolese sarebbero, oggi, retrocesse, e si giocherebbe un solo play out. Le buone notizie non sono finite. Per Nicola Nanni uscito per infortunio sabato nel match del Barbetti con il Gubbio, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, come dichiara l'allenatore dell'Olbia che parla anche dell'altro sammarinese in rosa e spesso titolare: il centrale difensivo Filippo Fabbri.

Nel video le dichiarazioni del tecnico dell'Olbia Roberto Occhiuzzi

