SERIE A Oggi Frosinone-Milan e Bologna-Sassuolo: la vigilia di Di Francesco e Dionisi

Con la rocambolesca vittoria per 3-2 del Lecce sulla Fiorentina si è aperto il 23° turno in Serie A. Oggi altri 4 anticipi: alle 18 c'è Frosinone-Milan, in serata il derby tra Bologna e Sassuolo.

Sentiamo le parole di Eusebio Di Francesco e Alessio Dionisi

