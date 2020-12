NATIONS LEAGUE Oggi nasce la Final Four

Oggi nasce la Final Four.

È programmato per oggi pomeriggio alla 17:30 a Nyon il sorteggio della Final Four di Nations League. Francia, Spagna, Belgio e Italia con gli azzurri che giocheranno in casa visto che le sedi delle partita saranno lo stadio Meazza di Milano e lo Stadium di Torino. Finale il 10 ottobre, la squadra che si aggiudicherà la competizione succederà al Portogallo che aveva vinto la prima edizione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: