Okaka al 112' manda in fuga il Ravenna

Sul fatto che possa essere l'anno del Ravenna convergono parecchi segnali. Come quello di vincere una partita che al 90' stava perdendo anche se con 13 minuti di recupero è più facile possa accadere. Il Pontedera, che settimana scorsa è diventato brasiliano e ha sostituito Menichini con Banchieri, ci mette 20 secondi. La traversa respinge il colpo di testa di Scaccabarozzi, Nabian a rimbalzo è il più veloce. Riparte il Ravenna, minuto 20 Okaka punta la porta, ottimo Vannucchi in uscita a toccarla di quel tanto. Spinge la capolista, mischia con la palla che resta lì, Tenkorang prova la soluzione di potenza sparando altissimo. Ripresa, il Pontedera ha l'occasione per chiudere i conti. Dalla punizione Nabian prima non trova il modo di girarsi e quando lo fa Solini si sostituisce al portiere e salva tutto. Finimondo al 59': contatto tra Cerretti e Di Marco. Per l'arbitro è calcio di rigore, come è da rosso la inguena reazione di Scaccabarozzi sulla quale Rrapaj si finge morto. Revisione all'FVS: né rigore, né espulsione. Riparte a testa bassa il Ravenna, Lonardi a giro sfiora il palo. Minuto 90' Vannucchi di piede salva su Spini, pare l'intervento decisivo. Invece ci sono ben 10 minuti di recupero al terzo dei quali in mischia Luciani la scaraventa dentro. Si infuria il Pontedera quando il gioco si protrae oltre i 10 dichiarati e al minuto 112 il tacco di Okaka fa esplodere il Benelli, imbestialire il Pontedera, ma soprattutto caccia il Livorno a -3.







