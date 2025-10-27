SERIE C Okaka, gol pesante: il Ravenna vince a Piancastagnaio (0-1)

Due anni dopo l'ultima partita giocata in Turchia col Basaksehir, 3 anni dopo l'ultimo gol, torna decisivo Stefan Okaka Chuka, italianizzato poi in Stefano Okaka quando nel corso di una eccellente carriera, ha vestito anche la Nazionale. Con il calcio aveva smesso appunto da due anni, salvo poi accettare la sfida proposta dalla proprietà del Ravenna con la quale c'è amicizia e stima anche fuori dal campo. E dopo aver combattuto per riconquistare una condizione accettabile, ieri Marchionni lo ha buttato nella mischia. Tre occasioni e un gol in 10 minuti. Il match di Piancastagnaio era stato controllato dai giallorossi che però non avevo trovato la via della rete. Qui Filippis si oppone a Ilari. I padroni di casa si vedono solo sul finale di tempo con Bellini che corregge alto il cross, e col sinistro di Simeoni non troppo lontano dai pali della porta. Prima dell'intervallo però è ancora Ravenna con Rossetti che cerca lo spazio della telefonata a Filippis. Ripresa più bloccata, Filippis schiaffeggia il tiro cross di Donati e poi comincia il quarto d'ora di Okaka. Entra e non arriva di niente sul colpo di pennello di Rossetti. Fabrizi col sinistro, Pianese in affaccio in zona Anacoura. Poi Okaka ha il primo match point e se lo divora a pochi metri dalla porta. Il destino però si compie all'ultimo respiro con quel palo-gol che riporta Okaka tra i calciatori in attività e il Ravenna a un punto dalla vetta.

