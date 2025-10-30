COPPA ITALIA SERIE C Okaka stende il Rimini: vince il Ravenna 3-0 Doppietta in 18 minuti per l'attaccante ex Roma, che spinge i giallorossi insieme al goal capolavoro di Da Pozzo. Agli ottavi ci sarà l'Arzignano

Da quando Stefano Okaka Chuka si è ricordato come si segni, ritrovando il sorriso, pare non voglia smettere di farlo. Una doppietta dell'attaccante cresciuto nella Roma lancia un'altra squadra giallorossa, il Ravenna, che batte il Rimini detentore del trofeo e avanza al terzo turno della Coppa Italia di Serie C.

Pronti, via e il Ravenna è già in vantaggio. Scaringi si sovrappone sulla fascia sinistra, mette in mezzo e trova Okaka che piazza il fisico davanti al marcatore, appoggiando in rete. Un quarto d'ora dopo, è ancora l'attaccante il protagonista, con una rete capolavoro. Calandrini viene anticipato al limite dell'area, ma Okaka raccoglie il pallone sulla trequarti e scaglia una bordata d'esterno che bacia il palo e s'infila in rete.

L'uno-due è terribile, però il Rimini prova a rientrare in partita, costruendo tre azioni pericolose. La prima passa per i piedi di D'Agostini, che in area si gira e calcia verso Borra, ma centrale: il portiere allontana in tuffo. Al 33' il numero 10 dei biancorossi è di nuovo protagonista: stavolta il diagonale dal limite è più potente e angolato, ma Borra ci arriva ancora. L'azione più pericolosa nasce da un tentativo in solitaria di Asmussen, che prende palla a centrocampo e avanza indisturbato fino al cuore dell'area, poi calcia di sinistro e centra l'incrocio dei pali.

Assorbita la spinta degli avversari, il Ravenna chiude l'incontro al 68', con un altra rete bellissima. Stavolta il protagonista è Da Pozzo, che porta a spasso due avversari sul lato destro dell'area, rientra e calcia di sinistro. Il tiro è potente e preciso, Gagliano non ci può arrivare.

A questo punto il Rimini non ha più le forze per reagire, se non con un tiro finito alto di Capac, mentre i giallorossi sfiorano la quarta rete quando Gagliano buca un intervento su punizione da lontano di Falbo, che poi sbuccia il palo. Finisce 3-0 per il Ravenna, che si prende una qualificazione meritata e agli ottavi di finale sfiderà l'Arzignano, giustiziere del Forlì.

