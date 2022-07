CALCIO FEMMINILE Olanda e Svezia protagoniste nella seconda giornata dell'Europeo femminile L’Olanda batte il Portogallo 3-2. La Svezia di Gerhardsson vince 2-1 sulla Svizzera.

La Nazionale di Parsons batte il Portogallo 3-2 nella sfida valida per la seconda giornata dell’Europeo di calcio femminile. A decidere tutto è il gol di Van de Donk al 62', che consegna alla sua Nazionale una meritata vittoria. A passare in vantaggio, al 7′ sono proprio le olandesi con Egurrola grazie al gol arrivato di testa su assist di Spitse. Al 16′ è il momento del raddoppio con Van Der Gragt. A riaprire il match ci pensa la portoghese Carole da Silva Costa su calcio di rigore al '38. In apertura di secondo tempo, le portoghesi sulla scia dell'entusiasmo, trovano la rete del pari con Silva al 47′. Due minuti più tardi arriva un altro gol firmato Olanda, poi annullato dall'arbitro. La squadra di Parsons però non ci sta ad arrendersi alle portoghesi e ci pensa Van de Donk a ristabilire le distanze, segnando la rete della vittoria. L’Olanda mette così in cassaforte 4 punti nel girone C. Allo Stadio Bramall Lane di Sheffield la Svezia batte la Svizzera per 2 -1.Nel secondo tempo la partita entra nel vivo grazie alla rete del vantaggio gialloblu messa a segno da Rolfo al 53′, su assist di Asllani. Bachmann però non ci sta e trova il gol del pareggio due minuti dopo. Nell’ultima parte del match le svedesi tornano in vantaggio al 79′ grazie alla rete siglata da Bennison e Rebeca Blomqvist si vede annullare due gol per fuorigioco dal VAR all’88’ ed al 90’. I tre punti guadagnati dalla Svezia le consentono di portarsi a quota 4 nella classifica del gruppo C staccando così la Svizzera rimasta a 1 e agganciando l'Olanda.

