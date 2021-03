Olanda e Turchia sul velluto, pari tra Repubblica Ceca e Belgio

La magia di Steven Berghuis spiana la strada all'Olanda, impegnata ad Amsterdam contro la Lettonia. Alla “Johan Cruijff Arena” torna il pubblico che, nella ripresa, può assistere pure all'incornata vincente di Luuk De Jong e ai primi 3 punti “orange” nel Gruppo G dopo il ko con la Turchia. Ed è proprio la nazionale allenata da Gunes ad essere la gran sorpresa del raggruppamento: in campo neutro, contro la Norvegia, finisce 3-0 per gli ospiti prima in vantaggio con Ozan Tufan poi con l'imperioso stacco aereo di Soyuncu, difensore del Leicester. Nella ripresa la Turchia amministra il risultato e lo arrotonda con il gran destro a giro dello stesso Tufan che non lascia scampo a Jarstein. Impalpabile la prova del bomber Haaland, ricercato da mezza Europa, ancora a secco in questo inizio di qualificazioni mondiali. A punteggio pieno c'è anche il Montenegro, avanti con Beqiraj al 25'. Gibilterra, però, non resta a guardare e pareggia i conti con il rigore trasformato da Styche. Fiutato il pericolo, la selezione balacanica torna a spingere: colpo di testa di Simic per il 2-1, imitato ad inizio secondo tempo da Tomasevic. Nel finale c'è gloria pure per l'ex Fiorentina ed Inter Stevan Jovetic con un bel calcio di punizione da posizione defilata.









C'era attesa, invece, per il big match del Gruppo E tra Repubblica Ceca e Belgio. I padroni di casa vanno sull'1-0 con il colpo da biliardo indovinato da Lukas Provod ma vengono recuperati 10 minuti dopo con la “solita” grande azione in solitaria di Romelu Lukaku. Serie di finte sul difensore, Vaclik non trattiene il mancino del centravanti nerazzurro. 1-1 ed entrambe le squadre a quota 4, segue a ruota la Bielorussia costretta ad inseguire contro l'Estonia ma alla fine capace di imporsi 4-2. La doppietta di Anier illude le magliette blu, riprese prima dal rigore di Lisakovich poi dal colpo di testa realizzato da Kendysh. Estonia che rimane anche in 10 uomini e allora la formazione di Markhel completa la rimonta: pallonetto di Savitskiy a superare Igonen in uscita e staffilata di Lisakovich che firma la doppietta e trova il centro numero 4 con la maglia della Bielorussia.