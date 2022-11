Olanda prima, Koulibaly manda il Senegal agli ottavi

Olanda e Senegal si qualificano agli ottavi del Mondiale. Gli orange chiudono primi grazie al 2-0 sul già eliminato Qatar: Gakpo – al 3° gol in 3 partite – capitalizza un'azione corale col destro in angolo basso del vantaggio, nella ripresa Frenkie De Jong raddoppia ribadendo in rete la respinta di Barsham su Depay.

Il Senegal invece strappa il pass battendo 2-1 l'Ecuador, al quale sarebbe bastato il pari per passare. Gli africani dominano il primo tempo e nel finale passano con Ismaila Sarr, che si guadagna un rigore per fallo di Hincapie e dal dischetto spiazza Galindez mettendo in buca d'angolo. Con la ripresa l'Ecuador prende il controllo e impatta con Caicedo, a segno con un tocco sotto porta su un corner di Plata spizzato da Torres, tempo 2' però e l'ex Napoli Koulibaly trova il gol qualificazione, sfruttando l'errore di Valencia sulla punizione di Idrissa Gueye. Olanda e Senegal conosceranno le loro prossime avversarie dopo le partite delle 20, ossia Inghilterra-Galles e Stati Uniti-Iran.