Olbia e Teramo di misura, pareggi per Siena e Carrarese

All'Olbia basta il primo centro in campionato di Lella per aver ragione del Gubbio: 1-0 nell'anticipo domenicale del Girone B di Serie C. I sardi continuano ad affidarsi al "fattore Nespoli" per scalare la classifica: 3 vittorie su 4 partite giocate in casa. Non sfonda, invece, il Siena di Alberto Gilardino nel derby tutto toscano contro la Pistoiese. Il "Franchi" non spaventa gli Arancioni che, però, rimangono in 10 a 30 minuti dalla fine: Ricci viene espulso per fallo da ultimo uomo. Nonostante questo il Siena non la sblocca e si ferma sulla traversa colpita dall'ex Roma e Samp Guberti.









Pareggio - questa volta con gol - qualche chilometro più in su con la Carrarese che spreca, rischia ma alla fine riacciuffa l'Aquila Montevarchi. Infantino si fa ipnotizzare da Rinaldi e fallisce il rigore del possibile vantaggio mentre gli ospiti vanno avanti con la volèe dal limite di Barranca. Nella ripresa il Montevarchi ipoteca i 3 punti con Gambale ma senza fare i conti con l'orgoglio dei gialloblu di Totò Di Natale che prima accorciano grazie all'incornata dell'ex San Marino Calcio Doumbia poi trovano l'insperato 2-2 con il secondo centro in campionato di Energe, centrocampista scuola Napoli. Sale a quota 2 gol – consecutivi, tra l'altro – anche Marco Cuccurullo, autore della magia che regala il primo successo stagionale al suo Teramo: stop, doppio palleggio e rovesciata all'angolino. 1-0 e Viterbese che rimane fanalino di coda.