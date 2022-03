SERIE C Olbia e Teramo non si fanno male: 0-0 Un po' meglio i sardi che prendono un palo con Pinna. Le due squadre restano appaiate a +4 dai playout.

Olbia e Teramo evitano i cazzotti e continuano a tenersi per braccio col classico 0-0 da “non facciamoci del male”, che le lascia appaiate a +4 dai playout. Pari che ultimamente è l'abitudine di entrambe: tra tutte e due sono 5 in tre giornate, 3 dei quali a reti bianche. Tolti gli ultimi 20', la partita offre poco: Ragatzu pennella per Lella – che non ci arriva di testa – e poi carica dalla distanza, con Perucchini ad alzare in angolo. Sempre da quella parte, ma nella ripresa, Arrigoni crossa per Bernardotto, che non inquadra l'inzuccata. Quindi la gara entra nel vivo ed è quasi assolo sardo: Mancini arpiona il traversone di Emerson ed è libero davanti alla porta, sciupando il tutto con un sinistro sul fondo. Quindi è Pisano a servire dalla fascia per il volante di Pinna, in questo caso è il palo a stoppare l'Olbia. Il Teramo prova a dire la sua col lancione di Lombardo a far partire De Grazia, che però, al dunque, sparacchia fuori. Neanche 1' e dall'altra parte Mancini arma il destro di Ragatzu, Perucchini è ancora attento e sancisce la X.

