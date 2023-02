SERIE C Olbia – Entella, un punto per i rispettivi obiettivi L'Olbia a piccoli passi verso la salvezza, la Virtus Entella resta attaccata alle prime

Servono punti ad entrambe per procedere verso i rispettivi obiettivi: l'Olbia è alla ricerca della salvezza senza passare dai play out, la Virtus Entella prova a dare fastidio in chiave promozione. Sfortunata la squadra di Occhiuzzi quando in apertura si forma un caos in area di rigore, batti e ribatti, poi Corti con il diagonale, palo pieno.

Meglio i padroni di casa in avvio, Bellodi di testa, Borrra si inarca per mettere in angolo. Al primo vero tentativo passa la Virtus Entella. Dopo lo sfondamento centrale, si avventa sulla sfera Merkaj, diagonale vincente e liguri in vantaggio. Da sottolineare la giocata di Ramirez che libera con una delizia, Silvio Merkaj in area. Passano 120 secondi e Chiosa, interviene su Dessena, nessun dubbio per l'arbitro calcio di rigore. Ragatzu spesso decisivo per l'ìOlbia questa volta sbaglia e calcia fuori. Ripresa, straordinario schema su calcio d'angolo, Bancu va tutto alla grande a difettare è solo la conclusione. Continua il forcing dei sardi, Ragatzu prova a farsi perdonare, conclusione violenta, deviata in cornar da Borra.

Dall'angolo svetta il sammarinese Nicola Nanni entrato nella ripresa, palla ad un soffio dal palo. Il meritato pareggio per quello che si è visto, arriva sempre grazie ad una giocata di Ragatzu, palla che attraversa tutta l'area di rigore, sul secondo palo con i tempi giusti Travaglini per la stoccata vincente.

Nicola Nanni controllo, guida della palla e conclusione potente, appena larga. Annullato un gol anche all'Entella. Sadiki dal dischetto gira in porta, poi si forma una mischia, pallone dentro, ma l'arbitro fischia una carica. Minuto 94, parata pazzesca di Sposito sul colpo di testa a botta sicura di Sadiki. Ultima transizione per l'Olbia sempre protagonista Nanni, ma ancora una volta, l'ottima azione non si tramuta in gol. Al Bruno Nespoli di Olbia, Olbia – Virtus Entella 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: