SERIE C Olbia, poker all'Alessandria e salvezza sempre più vicina Dessena e Ragatzu fanno doppietta e i sardi fanno tre passi in avanti verso la salvezza diretta

Un legno a testa nei primi 45 minuti poi nella ripresa dilaga la formazione di Roberto Occhiuzzi trascinata da Dessena e Ragatzu. Dopo pochi minuti lampo di Sylla. Il numero 9 dell'Alessandria si gira e scarica un destro dalla lunga, palo esterno. Risposta dei padroni di casa con Corti. Sperotto mette in mezzo, sul secondo palo di testa Corti e traversa piena. E nella ripresa che l'Olbia si accende come al solito è Daniele Ragatzu a creare per Dessena che schiaccia in porta. I sardi la sbloccano a poco più di 20 minuti dalla fine. Aperta la scatola, l'Alessandria va in grande difficoltà e subisce il raddoppio su palla inattiva: angolo tagliato di Emerson, il veterano centrocampista Daniele Dessena, al volo batte ancora Liverani. Per l'ex Parma e Virtus Entella quarto gol in campionato. Dilagano i sardi quando nel finale Ragatzu ben servito da Brignani, trova il modo di superare ancora il portiere dell'Alessandria. Non è finita perché, La Rosa anticipa Liverani che non può far altro che commettere fallo e l'arbitro non ha esitazioni. Rigore che permette a Daniele Ragatzu di portare a 16 i suoi gol in stagione. Doppietta di Dessena, doppietta di Ragatzu allo Stadio Nespoli di Olbia, Olbia batte Alessandria 4-0.

