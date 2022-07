SERIE C Olbia sempre più sammarinese: ufficiale Filippo Fabbri, in arrivo Nicola Nanni

Olbia sempre più sammarinese: ufficiale Filippo Fabbri, in arrivo Nicola Nanni.

Il difensore Filippo Fabbri è un nuovo giocatore dell'Olbia. Cresciuto nelle giovanili della Spal è poi passato al Cesena che a gennaio 2021 lo ha girato in prestito alla Correggese mentre nell’ultimo campionato ha collezionato 29 presenze con la maglia del Forlì. Punto di forza della Nazionale sammarinese, per lui 15 presenze e un gol realizzato in amichevole con la Lituania. Fabbri ha firmato un contratto che lo lega alla società sarda fino al 30 giugno 2024. Si ipotizza anche l'arrivo, all'Olbia, dell'attaccante della Nazionale sammarinese Nicola Nanni. Il 22enne centravanti di proprietà del Crotone ha disputato l'ultima stagione con la Lucchese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: