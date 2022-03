SERIE C Olbia-Siena, 0-0 e poche emozioni

La pioggia ad Olbia molto più evento della partita col Siena: le due squadre fanno i numeri per restare in piedi e agli atti va uno 0-0 con poco di tutto. La prima cosa è ospite, Laverone muove Ciocci che si arrangia in due tempi. Di là invece la miglior cosa in assoluto è l'idea di Ragatzu per Udoh: aggancio dell'attaccante e bella uscita di Lanni ad evitare guai. Ragatzu prova raffinatezza sul prato scivoloso, questo è un cross con l'esterno che La Rosa impatta, ma non indirizza. Ripresa, ci sono il tentativo di Cardoselli che da buona posizione non trova la porta e quello di Pezzella che sceglie la forza e non è preciso. L'Olbia riemerge con con Biancu che prova a girarsi, situazione ad altissimo coefficiente di difficoltà. L'ultima cosa è del solito Ragatzu che dall'angolo prova la carezza e quasi riesce a pescara l'angolo. Appunto, quasi. Lo 0-0 va bene all'Olbia che tiene a distanza la coda e conferma per il Siena il ruolo di incompiuta.

