Olbia-Siena 0-0: traversa bianconera con Disanto

Con Nanni ancora out per infortunio e Fabbri impegnato con la Nazionale di San Marino, l'Olbia riesce comunque a frenare la corsa del Siena. Al “Nespoli” è 0-0 con i toscani di Guido Pagliuca che non sfruttano le occasioni ma possono “consolarsi” con il fatto di essere l'unica squadra ancora imbattuta assieme al Gubbio. La chance più clamorosa del match – sponda Siena – arriva al 13': tunnel di Disanto su Brignani e destro a giro che si stampa sulla traversa. Qualche minuto dopo è Buglio a divorarsi il possibile vantaggio: tutto solo, l'8 non schiaccia il cross di Belloni e la sfera s'impenna.

Ripresa. Ancora Buglio protagonista: questa volta il colpo di testa è preciso ma Gelmi si supera e alza in corner. Il portiere dei sardi viene chiamato in causa anche sulla botta dal limite di Disanto: il numero 1 è attento e tiene a galla l'Olbia. Che ha l'occasionissima a 9 minuti dalla fine: Ragatzu inventa e manda in porta Contini che salta Lanni in uscita ma poi perde il tempo - tradito anche dal terreno - e cestina tutto. Ultimi sussulti nel recupero ma l'Olbia non ne approfitta: alla fine è un pareggio con poche emozioni e diversi rimpianti.