Olbia vince nel recupero, Pontedera battuto 2 a 0

Due squadre che vogliono allontanarsi il prima possibile dalla lotta per la retrocessione e cercare punti per togliersi soddisfazioni play off . Bene l'Olbia che già dai primi minuti imprime ritmo all'incontro Udoh vince un rimpallo e salta anche il portiere del Pontedera Angeletti ma poi non trova la porta. Risposta toscana con Benedetti, la conclusione dal limite non inquadra lo specchio della porta difesa da Van Der Wart.









Nell'Olbia uno dei più positivi è sempre Ragatzu, raccoglie, controlla, guida la palla, ma poi schiaccia troppo la conclusione di sinistro. Di là sempre Giacomo Benedetti libera il tiro, ma risulta ancora centrale. Caponi, tiro cross attento il portiere olandese del Pontedera Van Der Want. Sforbiciata di Lella, Angeletti respinge con difficoltà. Finale incandescente. Minuto 89 dall'angolo una deviazione favorisce Ragatzu controllo e conclusione, crolla il fortino Pontedera. Proteste per un possibile tocco di mano nel controllo dell'ex fantasista del Rimini. Il raddoppio in contropiede di Renault a tempo scaduto chiude la contesa. Allo Stadio Nespoli di Olbia, Olbia batte Pondera 2 -0