Olcese e Tiboni a "Telestadio", Mignemi e Binda a "C Piace".

Lunedì dedicato allo sport su San Marino RTV. Alle 20 l'approfondimento sul campionato sammarinese con Telestadio e con due grandi ospiti: Emiliano Olcese e Christian Tiboni, attaccanti di Libertas e Pennarossa. Alle 21 tocca a C Piace con il DS del Gubbio Davide Mignemi in studio e il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda in collegamento. Entrambe le trasmissioni saranno condotte da Palmiro Faetanini.

