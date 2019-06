Olginatese e Urbetevere si sono laureate campioni d’Italia

Al San Marino Stadium le finali dei campionati dilettantistici Under 15 e Under 17. La prima finale è quella che ha coinvolto il Calcio Sicilia e l’Olginatese (Lecco) con in palio il titolo Allievi. Partita che non ha storia,dominata dall' Olginatese capace di rifilare un poker agli avversari. 4 -0 il risultato finale con la formazione di Lecco che si laurea Campione d'Italia dilettanti Under 17. L'altra finale è quella che si è giocata tra Tau Altopascio e Urbetevere. Anche in questo caso il risultato parla chiaro con i romani dell'Urbetevere che si impongono con un perentorio 3-0. Urbevetevere Campione d'Italia Giovanissimi Dilettanti 2018/2019