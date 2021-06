Olimpico di Roma; esauriti i 16 mila biglietti previsti. 4 mila per la Svizzera

Ed è vigilia per l'Italia che domani sera ore 21 all'Olimpico di Roma affronta la Svizzera. Una vittoria significherebbe ottavi di finale già in tasca per gli azzurri. Il CT Roberto Mancini in conferenza stampa ha fatto un appello ai tifosi affinché indossino la maglia azzurra, se così fosse – ha detto il CT ne sarei felice”. Mancini predica prudenza, perchè intravvede troppa euforia dopo la convincente prova con la Turchia. “Non abbiamo ancora fatto nulla” il mantra del tecnico azzurro. Concentrazione e rispetto totale, dunque, nei confronti di una Svizzera che ha sempre messo in seria difficoltà l’Italia: ha giocatori esperti ed è sempre nei primi 10-12 posti del Ranking Fifa, ed è allenata da un tecnico che conosce bene il nostro calcio come Vladimir Petković. Si respira ottimismo anche su Marco Verratti. Solo domani verrà presa una decisione se portarlo in panchina o aspettare l'ultima sfida con il Galles.