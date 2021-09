"Oltre il Sogno", Sergio Barducci ci racconta Arrigo Sacchi

Se allenare Fusignano, Alfonsine, Bellaria e Rimini è già di per sé una realizzazione personale, diventare uno dei tecnici più iconici e stimati del calcio è andare Oltre il Sogno. “Oltre il sogno” che poi è anche sintesi e sopratuttto titolo della biografia con la quale Sergio Barducci ci racconta Arrigo Sacchi. Partito dalle panchine della periferia romagnola e arrivato fino al 3° posto nella classifica dei migliori allenatori di sempre di France Football (11° secondo quella del Times).









Il Sacchi allenatore è inscindibile dal suo Milan degli olandesi e degli immortali, quello col quale nel triennio '87-'90 vinse tutto il vincibile con un gioco spettacolare quanto efficace e che è universalmente riconosciuta tra le squadre più forti di ogni tempo. Bastò quel lampo per rendere calcisticamente immortale lo stesso Sacchi, la cui carriera fu tanto intensa quanto breve perché divorata da uno stress sempre più incontrollabile, che lo costrinse a ritirarsi troppo in fretta. Ed è proprio nel suo “dietro le quinte”, tra gioie e dolori, che Barducci va a scavare ed estrarre. Sfiorando soltanto Coppe e Campioni e offrendoci l'Arrigo sotto un'altra prospettiva, non meno ricca di spunti.









Nel video le parole di Sergio Barducci e del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini.