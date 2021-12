COVID Omicron minaccia i campionati di tutta Europa

Un anno dopo l'obbligo vaccinale ai calciatori la Liga Spagnola torna a fare pesantemente i conti con il Covid. Già rinviato il derby tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano inizialmente in programma domenica 2 al Wanda Metropolitano. Ieri record di contagi anche in Premier League che ora conta 103 casi attivi di Covid. In Italia ferma la serie A, ma tanti club durante le vacanze hanno annunciato casi di contagi, il campionato di serie B ha invece rinviato le ultime due giornate del 2021 compreso il Boxing Day.

