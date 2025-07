Ore cruciali per il futuro del Rimini

Il Rimini ha un futuro tutto da scrivere e pochi giorni per poterlo fare. Quello che ormai pare certa però è la necessità dell'attuale proprietà di passare la mano. I silenzi e i ritardi rispetto alle scadenze di pagamento, rivelano tutte le sopraggiunte difficoltà di un gruppo che era sbarcato a Rimini con ben altre ambizioni. Ben che vada, sarà serie C e con una penalizzazione di 4 punti. Che potrebbe salire se il club non iscrivesse la squadra femminile (obbligatorio da regolamento) e ancora non pagasse gli stipendi di giugno entro la data di venerdì 1 agosto. Serve un cambio di passo per far quadrare i conti, cominciare a parlare di progetto tecnico e affrontare una stagione che non nasce sotto i migliori auspici. Sembra tutto fatto con il fondo australiano Durant Wyot Capital di Jason Bennett che avrebbe già trasferito in Italia il milione di euro necessario al pagamento degli stipendi e al rimborso del debito finalizzato al dissequestro delle quote voluto dal precedente proprietario. Sono ore decisive, si tratta a oltranza con in più l'ostacolo del fuso orario di Sydney, sede del gruppo potenziale acquirente. Rimini attende di potere finalmente tornare a parlare di calcio.