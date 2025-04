CHAMPIONS LEAGUE Orgoglio Inzaghi: "I miei ragazzi sono grandi giocatori e grandi uomini"

In Champions League l'Inter a San Siro pareggia per 2-2 contro il Bayern e si regala il Barcellona in semifinale. Dopo la partita tutto l'orgoglio del tecnico nerazzurro.



Queste le parole di Simone Inzaghi:

"Sono serate che rimarranno dentro a tutti noi. Battere una squadra così è difficilissimo. Dobbiamo fare due grandissime partite, le abbiamo fatte con il nostro pubblico. È stato meraviglioso stasera, ti ripaga di tutte le giornate passate insieme ai ragazzi. Nel preparare, nel cercare di aiutarli perché trovi avversari di uno spessore grandissimo. Ho la fortuna di avere grandi uomini, perché senza grandi uomini partite come stasera e come a Monaco con questa intensità non la riescono a fare. Sono un allenatore molto fortunato. La Champions non perdona nulla, bisogna avere una grandissima intensità. Bravissimi i ragazzi, perché tra andata e ritorno abbiamo fatto due grandi partite dove ci siamo aiutati, ci siamo sacrificati, abbiamo giocato bene quando era il momento, siamo stati bravi sulle palle sporche, sulle palle inattive, sulle seconde palle. Sono molto soddisfatto da allenatore, come ho detto prima, ho la fortuna di avere una squadra con dei ragazzi che oltre ad essere grandissimi campioni sono dei grandi uomini".

