Orgoglio Perugia ma non basta Carrarese avanti

Anche la Carrarese deve fare i conti con il Var, il gol di Finottto annullato dopo il check. L'ex Triestina pescato in posizione irregolare. Buono invece il gol di Lisi che da grandi speranze al grifone. Siamo solo al minuto 23 e c'è ancora tanta partita per la formazione di Alessandro Formisano per rimettere in bilico la qualificazione. Speranze che muoiono da li a poco. Erroraccio di Kouan in uscita che regala palla a Schiavi, assist per Finotto, il quale vede meglio piazzato Panico, e l'attaccante non si fa scappare la ghiotta occasione per il pareggio. A questo punto il Perugia dovrebbe trovare tre gol. Diventa un'impresa ardua. Solo nel recupero arriva un altro acuto Perugia con Sylla ma è un gol che vale solo per le statistiche. Allo stadio dei Marmi di Carrara, Perugia batte Carrarese 2-1, la squadra di Calabro entra tra le 8 migliori che si giocheranno l'ultima fase di questi brillanti play off.