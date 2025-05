Oriano Renzi: "Credo nei giovani e nelle seconde squadre. Play-off? Io dico Vicenza"

Nel video l'intervista

Ospite di "C vediamo lunedì" il collaboratore tecnico delle rappresentative di Lega Pro, Oriano Renzi. Dai giovani, alle riforme, alle seconde squadre: tanti i temi toccati. "Secondo me sì, esistono ancora queste società qua che ci credono, cioè poi ne abbiamo magari viste anche diverse, non ultima il Cesena quando era in Serie C, Padova, Albinoleffe, Vicenza, per me ci sono queste società che credono molto nel vivaio, vogliono far crescere i giovani per poi o portarli direttamente in prima squadra loro o farli andare anche in squadre magari più blasonate di Serie A di Serie B, per me ci sono"

Quali sono le novità della riforma Zola, secondo te è un passaggio positivo? "Secondo me sì, si è stata fatta questa riforma, ne hanno parlato con gli addetti ai lavori, hanno cercato di fare una formula inerente al progetto giovani, quindi di valorizzare sempre di più i giovani e le società di cui ne utilizzano che li portano in prima squadra, quindi hanno stanziato ulteriori fondi per beneficiare di questa riforma e secondo me è una cosa molto positiva".

Invece il progetto delle seconde squadre ha risultati alterni, bene la Juve, bene l'Atalanta, malissimo il Milan, come te lo spieghi? "Anche qui ti dico però, vedi il Milan magari il primo anno... io ci credo nel progetto seconde squadre perché abbiamo visto che tanti giocatori che passano alle seconde squadre poi arrivano a giocare in Serie A, in Serie B e molti vanno anche all'estero, perciò ci credo. Logicamente bisogna vedere l'impatto che si crea inizialmente con la squadra, perché io ho visto anche il Milan inizialmente giocava bene e poi magari non otteneva i risultati, poi dopo si creano un po' queste difficoltà che man mano non hanno la consapevolezza, magari il discorso un po' dei veterani, dei vecchi che possono dare solidità alla squadra e quindi ci sono dei problemi, però le altre due stanno facendo benissimo e sicuramente farà bene anche il Milan in futuro".

La domanda più facile adesso, chi vince i play-off? "Io penso il Vicenza, però è un mio parere personale, senza tifare appena il primo per l'altra, però il Vicenza mi sembra una squadra molto solida e con un allenatore anche vincente".