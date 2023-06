Osasuna esclusa dalla Conference League, il club: “Tribunali Uefa forti con i deboli”

L'Osasuna è stata esclusa dalla Uefa dalla prossima Conference League a causa di una condanna per frode sportiva inflitta ad alcuni suoi ex dirigenti. A riferirlo lo stesso club spagnolo con un duro comunicato in cui annuncia di voler presentare appello contro la decisione dell'organo di governo del calcio europeo.

Nel corso di una serie di procedimenti la giustizia spagnola aveva condannato alcuni ex dirigenti della società per diversi reati tra cui appropriazione indebita, falsificazione di documenti e frode sportiva. I fatti contestati risalivano alla stagione 2013/14 quando alcuni rappresentanti del club di Pamplona pagarono, stando alle sentenze, ingenti somme di denaro ad alcuni giocatori del Betis Siviglia per ottenere risultati favorevoli all'Osasuna nelle ultime due giornate del campionato ed evitare la retrocessione, che poi arrivò lo stesso.

“Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali Uefa – si legge nel comunicato – non hanno voluto tenere conto del fatto che sono stati gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare che l'Osasuna è stato vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni suoi ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell'ente, l'Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso”. “Con questa decisione la UEFA intende sanzionare nuovamente l'Osasuna nella figura dei suoi attuali dirigenti, che sono proprio coloro che hanno sporto denuncia in tribunale”.

