Ospite il portiere del Teramo Francesco Pacini

Questa sera ore 21 su San Marino RTV il consueto appuntamento con Cpiace, l'approfondimento sul campionato di Serie C. Tanti gli argomenti quando mancano solo 4 giornate al termine della regoular season. Cpiace avrà ospite in studio il portiere del Teramo Francesco Pacini e in collegamento telefonico il tecnico sammarinese Roberto Cevoli richiamato sulla panchina della Reggina. Inoltre l'analisi del collega di TuttoSport esperto di Serie C Guido Ferraro. L'appuntamento è per le ore 21 su San Marino RTV Ch 73 DDT e 520 SKY