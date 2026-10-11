SERIE C Ostiamare – Pianese 0-0 pali e pari Un punto e tanti rimpianti per entrambe le squadre

Pareggio a reti bianche tra Ostiamare e Pianese al termine di una gara combattuta e dove le due squadre non si sono mai accontentate ma hanno cercato fino al termine di superarsi. I toscani si rendono pericolosi soprattutto con Bellini e Ianesi, ma trovano sulla loro strada un attento Vertua. Nella ripresa anche l’Ostiamare sfiora il vantaggio: Greco colpisce il palo interno di testa, mentre Astaldi si distingue nel finale con una doppia parata decisiva. Dopo il recupero, il triplice fischio sancisce lo 0-0: un punto per parte e qualche rimpianto per entrambe le squadre.

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