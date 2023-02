EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Ottavi con Roma-Real Sociedad e Juventus-Friburgo In Conference League Lazio-Az Alkmaar e Fiorentina-Sivasspor

La missione numero 1 di Juventus e Roma era quella di evitare il pericolo Arsenal. E così è stato anche se gli ottavi di finale che il destino ha riservato in sorte alle squadre di Mourinho e Allegri non sono passeggiate. Non per la Roma che ha pescato gli spagnoli del Real Sociedad. I baschi sono attualmente al terzo posto della Liga dietro alle sole Barcellona e Real Madrid e stanno davanti a corazzate come L'Atletico. Gara di andata all'Olimpico il 9 marzo, ritorno il 16 a San Sebastian. La Juventus invece se la vedrà coi tedeschi del Friburgo che in Bundesliga occupano il quarto posto e che in rosa hanno quel Vincenzo Grifo già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Andata il 9 a Torino, ritorno in Germania il 16. Nel quadro completo degli ottavi saltano all'occhio le sfide tra Manchester United e tra Betis Siviglia e Sporting Lisbona Arsenal. In Conference League non è andata sicuramente bene alla Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri incrociano l'AZ Alkmaar, terza forza del campionato olandese. Di lusso alla Fiorentina opposta al Sivasspor, squadra impantanata al dodicesimo posto del campionato turco.

