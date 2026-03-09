Ottavi di finale di Champions League: l'Atalanta deve scalare il Bayern Monaco

Dea senza timori. Deve essere questo il modo di affrontare una montagna come il Bayern Monaco. I tedeschi sono favoriti ed hanno la pressione tutta dalla loro parte. I neroazzurri sanno che per passare il turno dovranno centrare un'impresa, uscire dalla Champions contro di loro, la normalità. Con questi presupposti, e andando step by step, si gioca l'andata degli ottavi di finale di Champions League, dove quella neroazzurra Atalanta è l'unica bandiera da sventolare.

La squadra di Palladino gioca in casa e l'obiettivo è quello di provare a chiudere la prima con il vantaggio per poi disturbare i quasi campioni della Bundesliga, se arrivasse lo scudetto per Bayern sarebbe il numero 35, nella partita di ritorno. Quello di domani sera è il 14esimo confronto fra Atalanta e una squadra tedesca in tutte le principali competizioni europee. Bilancio favorevole con 7 vinte 3 pareggiate e 3 perse. In questo caso si tratta dell'avversario più blasonato e più forte del panorama tedesco e dunque all'Atalanta per provare a tenere in bilico la qualificazione almeno fino alla partita di ritorno serve la gara perfetta.

Le altre sfide degli ottavi: Galatasaray – Liverpool; Atletico Madrid – Tottenham; Newcastle – Barcellona. Mercoledì: Bayern Leverkusen – Arsenal; Bodo/Glimt – Sporting Lisbona; PSG – Chelsea e il clou con Real Madrid – Manchester City.







