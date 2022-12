QATAR 2022 Ottavi di finale: si parte con Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia Nella partite giocate ieri sera Svizzera - Serbia 3-0 e Brasile - Camerun 0-1

Ottavi di finale: si parte con Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia.

Sfiora il colpaccio la Svizzera, che batte 3-2 la Serbia, elimina la formazione di Stojkovic e per un solo gol non chiude il gruppo G al primo posto. Decidono Shaqiri, Embolo e Freuler, inutili i sigilli di Mitrovic e Vlahovic. In testa al girone, però, ci resta il Brasile, che affronterà la Corea del Sud grazie alla migliore differenza reti (+2) rispetto agli elvetici (+1), che se la vedranno contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Sconfitta indolore per il Brasile. Nell'ultimo turno del Gruppo G la Seleçao perde 1-0 col Camerun, ma vola comunque agli ottavi da prima nel girone. Zeppi di "seconde linee", al Lusail Stadium di Al Daayen sono i verdeoro a fare il match e ad avere le occasioni migliori con Martinelli, Rodrygo e Antony, ma la rappresentativa di Tite sbatte contro le parate di Epassy e nel recupero Aboubakar (92') decide la gara con un colpo di testa. Gol utile solo per l'onore per gli africani, che escono dal torneo a testa alta.

Da questa sera dunque squadre in campo per gli ottavi di finale, il programma si apre con Olanda-Stati Uniti alle 16.00 e alle 20.00 in campo Argentina-Australia. Domani toccherà a Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal: lunedì Giappone-Croazia, Brasile-Corea, mentre martedì, Marocco-Spagna e, a chiudere il girone Portogallo-Svizzera.



