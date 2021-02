EUROPA LEAGUE Ottavi: Manchester United-Milan e Roma-Shakhtar

Sembra una finale, è solo un ottavo di Europa League. L'urna della UEFA non è fortunata per il Milan di Pioli. I rossoneri pescano l'avversario più tosto e al tempo stesso più suggestivo. Una vera sfida tra “Diavoli” da giocare tra l'11 e il 18 marzo. Gara di andata all'Old Trafford che in casa Milan non può non riaccendere il bel ricordo della finale di Champions vinta contro la Juventus. L'avversario più difficile è dunque per il Milan di Stefano Pioli. L'occasione per valutare anche il livello dei rossoneri in campo internazionale. A livello di precedenti contro il Manchester United è perfetta parità, dieci partite, tutte giocate in Champions League, con cinque vittorie a testa.

Sfida contro il proprio passato per Fonseca. La sua Roma sarà impegnata negli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk. Proprio le ultime due squadre allenate dal tecnico giallorosso sono le avversarie della Roma nelle sfide a scontro diretto. Prima il Braga, poi lo Shakhtar Donetsk, che il portoghese ha allenato dal 2016 al 2019. Per quanto riguarda i precedenti, la Roma ha affrontato la formazione ucraina sei volte con un bilancio di quattro sconfitte e due vittorie. Per quanto riguarda le altre gare degli ottavi: Dinamo Zagabria-Tottenham, Olympiakos-Arsenal, Dynamo Kyiv-Villarreal; Ajax- Young Boys, Slavia Praga-Glasgow Ranger e Granada-Molde.



