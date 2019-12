Ottavi: Napoli - Barcellona, il Lione per la Juve, Atalanta contro il Valencia

Sorteggi

Gli ottavi di finale di Champions League porteranno il Pallone d'Oro Leo Messi allo Stadio San Paolo di Napoli. E' questo l'esito del sorteggio di Nyon. E' sicuramente Napoli – Barcellona l'ottavo di finale più affascinante tra quelli che vedranno impegnate le squadre italiane. Per la Juventus ci sarà il Lione di Rudi Garcia, gara di andata in trasferta. La prima volta dell'Atalanta, la vera grande sorpresa di questa edizione di Champions, vedrà la Dea impegnata contro il Valencia. Gasperini evita Liverpool, PSG e Bayern, e questo, occorre dirlo, è il primo gol messo a segno dai neroazzurri, che il 19 febbraio ospiteranno a San Siro gli spagnoli in una sfida che potrebbe regalare sorprese. Il Napoli giocherà al San Paolo la prima partita il 25 febbraio, mentre la Juventus a Lione il giorno seguente. Nelle altre sfide degli ottavi di finale spiccano le partite: Real Madrid – Manchester City e Chelsea – Bayern Monaco. I campioni in carica del Liverpool se la vedranno con l'Atletico Madrid, mentre il Paris Saint-Germain di Icardi con il Borussia Dortmund. Completa il quadro degli ottavi la sfida tra il Tottenham e il Lipsia. Sulla carta una sfida alla portata degli Spurs di José Mourinho contro i tedeschi.

Urna favorevole per Inter e Roma in Europa League. La squadra di Antonio Conte sarà impegnata nei sedicesimi di finale contro i bulgari del Ludogorets, mentre la Roma con i belgi del Gent, terzi in campionato. Gara di andata il 20 febbraio in Bulgaria e in Belgio, il ritorno il 27 febbraio.