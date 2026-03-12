CHAMPIONS Ottavi: Real, Bodo e Psg dilagano, Arsenal salvo allo scadere Spagnoli, norvegesi e francesi battono di tre reti City, Sporting e Chelsea, mentre i Gunners pareggiano per 1-1 a Leverkusen, nell'andata

Un pareggio a sorpresa e tre vittorie, tutte pesantissime, nella seconda metà dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Psg, Real Madrid e Bodo/Glimt si portano avanti di tre goal ciascuna nei confronti di Sporting, Chelsea e Manchester City, grazie ad altrettanti successi casalinghi, mentre il Bayer ferma sull'1-1 l'Arsenal a Leverkusen, nell'unica gara pomeridiana.

Clamorosa la vittoria del Real, reduce dal faticosissimo passaggio del turno con il Benfica, priva di Mbappé e Rodrygo e, di fatto, alla prima gioia stagionale nei big match europei: ai blancos basta un tempo per piegare 3-0 gli inglesi, in difficoltà sin dall'inizio. Le reti, arrivate tra il 20' e il 42', sono tutte di Valverde e una più bella dell'altra. Per altro, nella ripresa Donnarumma ha parato a Vinicius il rigore del possibile 4-0.

Succede di tutto al Parco dei Principi, dove il Psg batte il Chelsea con un 5-2 ricco di goal, giocate e, soprattutto, errori. Equilibrio fino all'ora di gioco, con Gusto e Fernandez che rispondono a Barcola e alla rete stupenda di Dembele. Il Psg dilaga negli ultimi 20 minuti con i goal ancora più belli di Vitinha e Kvaratskhelia (2).

In Norvegia, il sintetico di Bodo si rivela ancora una trappola per ogni squadra ospite, ma soprattutto il gioco spumeggiante dei gialloneri riesce a irretire tutti, stavolta anche lo Sporting. Qualche occasione i portoghesi riescono a racimolarla, ma i dialoghi nello stretto del Bodo/Glimt, dentro e al limite dell'area di rigore, sono ubriacanti e portano prima al rigore trasformato da Fet, poi al raddoppio di Blomberg e infine al 3-0 di Hogh.

In Germania, l'ex di turno Kai Havertz salva l'Arsenal dalla sconfitta all'89', trasformando un rigore che pareggia il vantaggio di Andrich arrivato al 46'. Martedì 17 e mercoledì 18 si giocheranno le gare di ritorno, con diverse sfide già ben indirizzate.

