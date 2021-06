Padova - Alessandria 0-0

Sarà decisivo il ritorno di giovedì al Moccagatta di Alessandria per decidere chi tra Alessandria e Padova salirà in serie B. All'Euganeo scaturisce un pareggio senza reti che lascia tutto aperto per la gara di ritorno. L'Alessandria ha tenuto un atteggiamento molto produnte e le azioni da gol sono state davvero poche. Il Padova può recriminare per una traversa colpita da Della Latta. Il centrocampista salterà la gara di ritorno per squalifica. Tutto rinviato a giovedi 17 ore 18, in caso persista la parità, la formula prevede i supplementari e gli eventuali calci di rigore.