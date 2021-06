Padova-Alessandria è l'ultima chiamata per la B

Sull'ultimo gradino che porta in serie B c'è posto per una tra Padova e Alessandria che si giocheranno la finalissima con un contorno di 1.000 tifosi (polverizzata in prevendita una delle prima occasioni di calcio post pandemico, ma non ancora aperto a tutti). Gara di andata all'Euganeo domani alle 18 tra quelli di Mandorlini che hanno conquistato una finale tutt'altro che scontata vincendo ad Avellino e i grigi di Moreno Longo. A centrocampo confermato Halfredsson in regia, davanti è ballottaggio tra Jelenic e Bifulco al posto dello squalificato Chiricò. Squalifiche che hanno picchiato duro dopo la battaglia del Partenio: il Giudice Sportivo ha fermato anche Saber, Ronaldo e Vasic. Tanti i dubbi di Mandorlini, ma una certezza. Il Padova se la giocherà alla morte. Non meno combattiva l'Alessandria. Longo, che ha avuto bisogno dei supplementari per superare la sorpresa Albinoleffe, perde per squalifica il fedelissimo Mustacchio, ma guarda oltre. I grigi persero la B 4 anni fa contro il quasi imbattibile Parma e ora hanno tutto per riprovarci. Ancora una volta l'impressione è che non sarà decisiva l'andata e le due squadre si ritroveranno a giocarsi tutto giovedì 17 nel ritorno del Moccagatta, quello sì senza appello.