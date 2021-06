SERIE C Padova – Avellino 1-1 qualificazione che si deciderà al Partenio Al gol di testa di Kresic risponde Maniero che si fa parare il rigore da Dini ma poi ribadisce in rete di testa sulla respinta del portiere

Resta tutto aperto, si decide tutto mercoledì ore 17.30 al Partenio di Avellino. Più Padova in generale ma non basta perchè quelli di Braglia strappano forse il risultato che avrebbero firmato prima di raggiungere l'Euganeo vestito a festa con tanto di fuochi d'artificio. Le fasi di studio finiscono poco dopo la mezz'ora quando Ronaldo comincia a scaldare il destro, la conclusione finisce fuori di un niente. Ci prova ancora il numero 10 del Padova il pallonetto deviato finisce sopra la traversa. Poi la solita ormai determinante palla inattiva, ma in questo caso Kresic ringrazia per la solitudine la difesa irpina.

Colpo di testa in solitaria per Anton Kresic centrocampista dell'Atalanta in prestito al Padova. C'è sempre in agguato la variante Cosimò Chiricò, arresto al volo, sterzata che fa stramazzare Ciancio, altro dribbling su Tito e conclusione bloccata da Pane, sarebbe stato il gol dell'anno. Sarebbe, ma si resta sull'1-0. Ripresa ed arriva il più inutile dei falli, ma il rigore ci può stare: Della Latta allarga il gomito su Maniero, l'arbitro è a pochi passi e concede.

Lo stesso Maniero dal dischetto, Dini grande respinta, ma la traiettoria favorisce il tap in di Maniero che riporta in equilibrio la sfida. Adesso più verdi che bianchi, Carriero sberla da fuori, Dini in angolo. Protesta anche del Padova per questo intervento di Tito su Chiricò tutto regolare per l'arbitro. Sale in cattedra Pane, qui allunga la mano di richiamo sulla violenza di Curcio. Parata straordinaria del numero 1 dell'Avellino. Che si ripete ancora su Kresic sempre lui sulle inattive. Sull'angolo successivo, errore sotto misura di Curcio che rimanda tutto alla partita di ritorno. Allo Stadio Euganeo di Padova, Padova – Avellino 1-1.

