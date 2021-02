SERIE C Padova, festival del gol all'Euganeo: 6-0 al Carpi I biancoscudati travolgono gli emiliani di Luciano Foschi. A segno Chiricò - migliore in campo - Saber, Cissè, Firenze, Santini e Dalla Latta. E' un successo che consegna agli uomini di Mandorlini il titolo di "campione d'inverno".

Nel giro di 7 giorni il Padova è “forza 6” in ben due occasioni. Dopo la goleada di Mantova, i biancoscudati si ripetono all'Euguaneo contro il Carpi e rifilano un altro 6-0 agli avversari: un successo che vale agli uomini di Mandorlini il titolo “simbolico” di campione d'inverno chiudendo il girone d'andata (dopo questo recupero) davanti a tutti. La festa del gol si apre al quarto d'ora: traversone dalla sinistra di Biasci, Chiricò passa alle spalle di Llamas e trafigge Rossini trovando il terzo centro in altrettante partite. Un impatto devastante per l'ex attaccante dell'Ascoli. Il Carpi non riesce a reagire e va in bambola: Saber intercetta il passaggio di Fofana diretto a Ghion, colpo da biliardo all'angolino e 2-0 al tramonto dei primi 45 minuti.

Nella ripresa basta meno di un minuto al Padova per calare il tris: Chiricò è scatenato, palla a Cissè che batte Rossini senza problemi. Il 32 è in giornata di grazia ma pecca di altruismo: a tu per tu con il portiere preferisce servire Santini che sbaglia il tap-in facendosi murare da Rossini. Poco cambia, i veneti continuano a spingere e il protagonista – manco a dirlo – è il solito Chiricò che questa volta aziona il contropiede e serve alla perfezione il neo-entrato Firenze. Piattone destro e 4-0. Ai -20 Chiricò esce ma il Padova non molla la presa: Rossini respinge il tiro dalla distanza di Jelenic. Sulla ribattuta Sabotic frana su Santini, provocando il penalty. Dal dischetto lo stesso Santini è glaciale, spiazza il 22 e firma la “manita”. Al 90' ci sarà spazio anche per il definitivo 6-0: Dalla Latta raccoglie la corta respinta di Ferretti da corner e sigla la rete numero 13 in 3 partite per il Padova. Al contrario il Carpi di Foschi ne incassa 12 - sempre in 3 match - e si allontana dalla zona play-off.



