Padova in finale affronterà l'Alessandria

Il Padova si garantisce la seconda chance di salire in Serie B centrando la finale ed eliminando l'Avellino. La squadra di Andrea Mandorlini dopo essere stata raggiunta e superata in campionato dal Perugia ora dovrà superare l'ultimo ostacolo per assicurarsi la promozione. Il gol che vale la finalissima dei play off di Serie C arriva al 27° del primo tempo. Su azione d'angolo Della Latta si avventa su una palla vagante per scaricarla in porta. Nella ripresa gli irpini più hanno avuto chance potenziali ma il risultato non è più cambiato. Braglia le prova tutte mettendo in campo anche il gioiellino Errico, ridisegnando l'Avellino in un 4-3-1-2 poi per l'assalto finale in 4-2-4. Il Padova nei 180 minuti complessivi si è dimostrato più squadra e tutto sommato ha meritato il passaggio del turno. Avellino generoso ma sterile nel reparto offensivo. Dopo le polemiche dell'andata, e alcuni veleni della vigilia va sottolineata la grande sportività. Festeggia il Padova che affronterà l'Alessandria in finale.