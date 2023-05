Padova, Renate e Virtus Verona si qualificano al secondo turno dei play-off

Il Padova scaccia il fantasma Pergolettese e conquista il secondo turno dei playoff. In campionato erano arrivate due vittorie per la squadra allenata dall'ex attaccante del San Marino, Alberto Villa. La prima occasione è proprio degli ospiti con la deviazione di Arini che non trova il bersaglio.

La risposta del Padova con il colpo di testa di Vasic, deviata in angolo da Soncin. Il centrocampista biancoscudato ci riprova ad inizio ripresa ma non trova la porta avversaria. Il gol che decide partita e qualificazione arriva al minuto 72. Ottimo fraseggio tra Radrezza e Liguori con quest'ultimo che da posizione defilata trova il diagonale vincente. Padova che ora se la vedrà con la sorprendente Virtus Verona. La squadra di Luigi Fresco domina la sfida con il quotato Novara. Ai rosso-blu bastano 4 minuti per sbloccare il risultato. Assist con il contagiri di Danti per il colpo di testa vincente di Fabbro. Poco dopo la mezz'ora, Tronchin firma cosi il raddoppio della squadra veneta.

Ad inizio ripresa il definitivo 3 a 0, con il tap-in e la doppietta personale di Michael Fabbro. Al Renate bastava il pareggio per qualificarsi e al Città di Meda è uscito uno 0 a 0 che manda avanti i neroazzurri di Andrea Dossena. L'avversario è l'Arzigiano che fa la partita e alla mezz'ora ci vuole un super intervento di Furlanetto per dire di no al destro di Parigi. Ospiti che nella ripresa si vedono annullare un gol per la posizione irregolare di Grandolfo anche se resta più di un dubbio. Passa il turno il Renate che ora affronterà la Pro Sesto.