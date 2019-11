Padova – Rimini 1-0. E' una papera di Sala a rovinare la prima di Colella

Padova – Rimini 1-0.

Applaudito lo striscione pro Venezia, Padova manifesta solidarietà verso la popolazione della laguna. E' la prima per Giovanni Colella sulla panchina del Rimini confermato il 3-5-2, l'unica vera novità riguarda il ruolo più delicato: in porta gioca Sala e non Scotti. Piove a dirotto sull'Euganeo, difficoltà in più per i 22 in campo. Meglio e lo si vede quando Castiglia perde un pallone sanguinoso, Zamparo vola in contropiede poi conclude debole con il sinistro. Piovanello dalla distanza, Sala respinge per non correre rischi. Buglio mette in mezzo su punizione, a vuoto Sala, il colpo di testa di Kresic finisce fuori. Baraye per Buglio, pronto il radente ma all'appuntamento non arriva nessuno. Colella non è troppo soddisfatto. Santini su punizione da ottima posizione non fa una bella figura.

Molto meglio poco dopo quando il numero 7 del Padova e fa partire una conclusione che termina non lontana dal palo. Ferrani, manda in porta Mokulu per sua fortuna il centroavanti si allunga troppo il pallone. Ancora Mokulu ci prova dalla distanza senza fortuna. Coast to coast di Piovanello, 70 metri di campo palla al piede senza ostacoli, la conclusione con il sinistro lambisce il palo. Ancora Padova questa volta con Germano, Sala in angolo. Sempre e solo Padova, sala anticipa Germano, il portiere interviene nettamente sul pallone. Momento decisivo intorno al settantesimo. Prima Finizio non trova la porta da posizione defilata, è l'unica occasione della ripresa per un Rimini che ha cercato solo di contenere, poi arriva la beffa quando Mandorlini scaglia verso la porta e Sala gliela apre con un intervento che stilisticamente più goffo non si può. Nel finale Ferrani rischia molto, ma Soleri fa un evidente sceneggiata e l'arbitro con il buon senso non interviene. Colella rifletterà sul perchè Scotti in panchina tornando a casa con 0 punti. A Padova, Padova batte Rimini 1-0





Lorenzo Giardi