Padova-Triestina 0-0, Sudtirol solo in vetta

Ai punti meglio la Triestina che crea di più ma non buca Vannucchi, il Padova si salva in più di un'occasione e porta a casa un pareggio comunque importante, per come si era messa. Gli alabardati si affidano all'esperienza del “Diablo” Granoche: il 9 raccoglie dalla destra e va in girata sul primo palo. Grande risposta di Vannucchi che mette in corner. Qualche minuto dopo ancora Granoche devia la conclusione da fuori di Rizzo. Sfera che si perde di un soffio sul fondo, Pillon si dispera.

Ripresa. Serpentina di Mensah che entra in area di rigore e calcia, Vannucchi è reattivo e dice ancora una volta di no mentre, al 54', è decisivo l'intervento di Pelagatti a chiudere sul solito Granoche ben imbeccato da Boultam. La Triestina gioca meglio ma non affonda, il Padova si fa vedere solo con la fiammata di Bifulco. Tunnel su Capela e destro fermato in due tempi da Offredi. All'Euguaneo scende una nebbia sempre più fitta, all'ora di gioco caso da moviola. Granoche viene atterrato in area di rigore da Andelkovic. Il direttore di gara inizialmente assegna il penalty alla Triestina poi, dopo un colloquio con il suo assistente, torna sui suoi passi e comanda un calcio di punizione al Padova per l'offside dell'attaccante uruguaiano. E' l'ultima emozione del match, i biancoscudati perdono il primato ed ora il Sudtirol è a +2 in classifica, per “Bepi” Pillon è il primo punto conquistato sulla panchina dei giuliani.