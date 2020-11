SERIE C Padova, tris al Matelica e vetta in solitaria I biancoscudati approfittano dello 0-0 del Perugia e tornano in testa alla classifica. Battuto il Matelica con le reti di Nicastro, Bifulco e Buglio.

C'era da riscattare il brutto ko di Perugia e il Padova lo ha fatto alla grandissima. Di fronte un Matelica sempre ostico da affrontare e in assoluta forma con due successi consecutivi. 3-0 senza appello per i biancoscudati che indirizzano il match già nei primi 20 minuti. Dopo otto, cross tagliato di Matteo Mandorlini dalla destra, torsione di Nicastro che si avvita e non lascia scampo a Martorel.

Evidenti le colpe della retroguardia marchigiana che lascia completamente solo il numero 20, libero di colpire indisturbato. Il Matelica non ci sta e prova subito a reagire: sponda di Leonetti per Balestrero che calcia di prima intenzione dal limite ma non trova lo specchio della porta. Sull'altro versante il Padova è cinico: secondo cross di serata di Mandorlini, il rimpallo in area favorisce Bifulco che rientra sul destro e incrocia trafiggendo Martorel. Colpo da biliardo che chiude virtualmente il match al 20'. La differenza tra le due squadre sta proprio qui: il Padova colpisce, il Matelica ci va solo vicino. Come quando Volpicelli si libera per il tiro ma sfiora il palo.

I biancorossi fanno sempre male sulla destra, anche nella ripresa. L'asse Jelenic-Mandorlini funziona, ennesimo cross di quest'ultimo con Nicastro che non aggancia ma favorisce Bifulco. Palla a lato da ottima posizione e doppietta sfiorata. I ragazzi di Colavitto cercano di rientrare in partita: Bordo imbuca per Leonetti che si gira e va in diagonale, fuori di poco. Martorel tiene a galla i suoi volando sul mancino di Nicastro diretto all'incrocio dei pali ma poco cambia. Il Padova riparte in contropiede sui titoli di coda: Germano serve il neo-entrato Buglio solo in mezzo all'area. Piattone e definitivo 3-0, la banda di Andrea Mandorlini torna in testa in solitaria.



