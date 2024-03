Padovano: “La libertà di un uomo ha molto più valore di una Champions League”

l'intervista a Michele Padovano

Preceduto dai saluti dei Segretari di Stato alla Cultura Belluzzi e allo Sport Lonfernini, Michele Padovano ha raccontato ai presenti la sua lunga storia personale e professionale, tra sogni calcistici ed incubi giudiziari. Un volume appassionante in cui l'autore riassume gli interminabili 17 anni di vita condizionati dai guai giudiziari in cui è stato coinvolto, a causa del tradimento di un amico di infanzia al quale Padovano ha prestato una somma di denaro. Un amico che – ha tenuto a ribadire- non ha mai rinnegato.

Terminata la carriera infatti l’ex attaccante, che durante la serata ha ringraziato oltre alla famiglia, con la moglie nominata più volte, un solo vero amico che gli è sempre stato vicino durante l'incredibile vicenda, Gian Luca Vialli. Passato in breve tempo dalla gloria alla polvere: arrestato perché ritenuto asse portante di una organizzazione dedita allo spaccio di droga, fu condannato in primo grado a oltre otto anni di carcere.

Dopo un periodo in un istituto carcerario e ai domiciliari, il giocatore ha però sempre sostenuto la sua innocenza iniziando una lunga battaglia giudiziaria conclusasi con l’assoluzione da tutte le accuse. La serata, molto partecipata, è stata organizzata dallo Juventus Club San Marino, con la collaborazione dell'Associazione Stampa Sportiva sammarinese, è stata moderata dal giornalista di San Marino RTV Elia Gorini, con opinionista il giornalista del Corriere dello Sport Stadio Massimo Boccucci; ospite d'onore, l'ex centrocampista della Juventus Massimo Bonini che con Padovano si è soffermato sul difficile momento che sta attraversando la Juventus e il calcio in generale, con in particolare – a loro giudizio - la perdita di quella passione, che al contrario contraddistingueva i grandi Presidenti dell'epoca come l'avvocato Gianni Agnelli.

Nel servizio l'intervista a Michele Padovano