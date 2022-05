SERIE C Paganese in D non accadeva da 16 anni. Fidelis Andria resta in C Un gol di Sorrentino permette alla Fidelis Andria di pareggiare il risultato dell'andata e di salvarsi grazie al miglio piazzamento in campionato

Benedetta regoular season. Questa sfida e questa qualificazione fa capire, se ce ne fosse bisogno, quanto è importante il miglio piazzamento in campionato. Ma andiamo con ordine. Pronti via e padroni di casa vicinissimi al gol con Casoli. Urso su punizione, nessuno tocca. Sfera che inganna Baiocco. Tutto vanificato dalla bandierina alzata. A giudizio della terna posizione irregolare di Sorrentino, e gol annullato alla Fidelis Andria. Il gol valido non tarda ad arrivare. Sempre l'asse Urso – Sorrentino.

Il numero 10 con il diagonale, Baiocco respinge corto e male, arriva Sorrentino che non può far altro che depositare in rete. Reazione Paganese non pervenuta, allora Bubasi ha il colpo del KO ma a tu per tu con Baiocco calcia largo. Prima del triplice anche Di Piazza ha una buon chance per il raddoppio, Baiocco non si fa sorprendere. Finisce così, Fdelis Andria salva per il miglior piazzamento, Paganese in D non accadeva dal 2006. Allo Stadio degli Ulivi di Andria, Fidelis batte Paganese 1-0.

