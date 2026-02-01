SERIE D GIRONE F 2025-2026 Pagliari: "Meritavamo la vittoria". Ingenito: "Ho visto cose positive, resto fiducioso per il futuro" L'analisi dei due allenatori di San Marino Calcio e Recanatese

Giovanni Pagliari, allenatore Recanatese: "Purtroppo questo è il calcio, oggi c'è molto rammarico, il primo tempo abbiamo avuto 5-6 palle e gol, e l'abbiamo preso così un rinvio da fondo campo. Purtroppo si sbaglia, ci può stare, però insomma è una partita positiva. Secondo me anche il secondo tempo eravamo molto più freschi di loro, che ripartivano solo su lanci lunghi. Non ci hanno mai creato un grattacapo, dispiace per quello, era una partita da vincere, i miei ragazzi lo meritavano, c'è da pensare subito alla prossima"

Corrado Ingenito, allenatore San Marino Calcio: "Oggi era importante, era uno scontro diretto, noi arrivavamo da tre sconfitte, quindi dovevamo assolutamente rialzarci, sia in termini di punti, sia in termini di prestazione e attaccamento alla classifica. Abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo anche subito qualcosa, però era importante per me vedere lo spessore della squadra, a livello anche caratteriale, di attaccamento, la risposta l'ho avuto perché non abbiamo mollato di un centimetro. C'è da lavorare, abbiamo anche tutta una serie di ragazzi che subentreranno e ci daranno una mano a chi già sta sputando l'anima e che ringrazio perché comunque lavoriamo bene in settimana e quindi sono molto ottimista per il futuro".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: