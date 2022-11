SERIE A Pagliuca: “Ceccarini chiese chi lo colpì al costato. Quel giorno resterà per sempre nella storia del calcio” Presentato alle Befane Shopping Center “Volare Libero” il libro scritto dallo stesso Pagliuca e dal giovane giornalista Federico Calabrese

Partecipazione notevole nella piazza delle Befane Shopping Center riservata per la presentazione del libro “Volare Libero” che ripercorre tutta la carriera di Gianluca Pagliuca uno dei portieri più forti e completi che abbia avuto l'Italia. Snocciolati diversi aneddoti che hanno contraddistinto la carriera dell'ex Sampdoria, Inter, Bologna e Ascoli tra cui non poteva mancare la famosa Juventus – Inter del 26 aprile 1998.

“Dopo il rigore non concesso a Ronaldo -dichiara Pagliuca al numeroso pubblico intervenuto- l'arbitro concesse il penalty alla Juventus l'azione successiva. In quel momento -continua l'ex portiere oggi scouting per il Bologna- persi la testa e nella concitazione diedi un cazzotto al costato dell'arbitro Ceccarini- che si girò e chiese chi fosse stato senza mai capirlo. Quel giorno -conclude Pagliuca - resterà per sempre scolpito nella storia del calcio ed io persi il secondo scudetto della mia, a prescindere, straordinaria carriera, e ancora oggi mi rammarico quando sento l'ex arbitro raccontare alla stampa che quello sul “fenomeno” non era rigore”.

Non solo Juventus – Inter, con l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi che ha glissato sull'argomento, ma tanti pezzi di storia del calcio italiano raccontati con estrema franchezza e realtà dagli autori. Il pubblico ha interagito facendo diverse domande ai campioni testimonial di un calcio molto più apprezzato rispetto a quello di oggi. A salutare l'amico Pagliuca anche l'ex centrocampista della Juventus, il sammarinese Massimo Bonini.

