Palermo col brivido in semifinale

Domina, va vicino al suicidio perfetto, poi riemerge sospinto da un Barbera vestito a Champions per oltre 33.000 anime rosanero. Numeri quasi oltraggiosi in serie C. Entella all'angolo fin dal pronti e via: Floriano spinge il contropiede, Brunori lo scarica sul palo e quando Floriano va a rimbalzo è finito in fuorigioco. Palermo aggressivo, De Rosa recupera e scarica, Borra in due tempi. Bolle il Barbera, Brunori e Chiosa: contatto per l'arbitro senza rigore. Monologo Sicilia che pare sempre sul punto di passare, Floriano per Brunori che la chiude troppo. Piccolo inciso Entella col contropiede di Coppolaro e testa di Capello: Massolo presidia. Prima dell'intervallo Borra mette i pugni sulla sberla di Buttaro. Ripresa, malissimo Chiavari in difesa, Soler si trova la palla del vantaggio, Chiosa si arrangia miracolosamente sul palo. Rivedere per credere. Dal nulla l'Entella con Merkaj che si ingamba, salta anche Massolo che lo tocca. Calcio di rigore che lo stesso scaraventa dentro di forza. Sotto senza preavviso, il Palermo si paralizza e allora Chiavari molto ci pensa e un po' ci crede. Morosini alto. Al minuto 70' la confusione rosanero porta ad una pessima idea di fuorigioco, Merkaj è devastante nello spazio e Karic ribalta il mondo. Il Barbera si carica il Palermo sulle spalle e suona la carica: Soleri la scarica sul palo lontano e ricomincia la festa interrotta poco prima. Basterebbe così. ma arriva anche il pari con la rovesciata di Fella. Finisce 2-2 tra gli abbracci sudati ai quali partecipa anche un Baldinini con piumino scaramantico fuori stagione.