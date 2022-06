Palermo in finale: 1-0 alla Feralpisalò davanti ai 35000 del "Barbera"

Il “Renzo Barbera” si tira ancora una volta a lucido e fa registrare l'ennesimo sold-out di questi play-off: più di 35000 spettatori pronti a lanciare il Palermo verso il sogno della Serie B. E alla fine sarà una festa per i rosanero, già con un piede e mezzo in finale dopo il 3-0 in trasferta contro la Feralpisalò. Anche in casa gli uomini di Silvio Baldini si ripetono: successo di misura ed ora c'è solo il doppio confronto con il Padova a separare il Palermo dal ritorno in cadetteria. Nonostante la “mission impossible”, i Leoni del Garda partono forte a caccia dell'impresa: Massolo smanaccia il cross di Di Molfetta, poi vola e devia in corner il tentativo velenoso di Hergheligiu dal limite. Massolo non è perfetto ma efficace anche sulla botta da fuori di Damiani, sfera poi messa in corner. Risposta Palermo affidata a Brunori che non arriva per un soffio sul traversone dalla destra di Valente. Nel finale di frazione i padroni di casa passano: pallone sanguinoso perso da Pisano, Soleri si avventa e lancia bomber Brunori che, a tu per tu con De Lucia, non sbaglia e fa esplodere il “Barbera”.

Il Palermo trova il gol della sicurezza e i secondi 45 minuti diventano poco più di un'amichevole. Le Aquile, però, continuano a spingere: uno-due nello stretto tra Fella e Soleri, De Lucia ferma tutto e nega il possibile raddoppio. Così come quando si supera sul missile di Somma, ben imbeccato da Silipo: De Lucia, con l'aiuto della traversa, mantiene l'1-0. Per l'orgoglio, per la gloria, dopo una grande stagione, la Feralpisalò di Stefano Vecchi troverebbe anche il gol del pareggio nel finale con il tap-in di Dieng sulla corta respinta di Massolo sul tiro di Miracoli. Il VAR, però, annulla per un fuorigioco quasi millimetrico. Dopo l'incubo del fallimento, il Palermo è pronto a risorgere dalle ceneri.